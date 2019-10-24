Москва, , 15:08 — REGNUM Спутники, входящие в состав российской спутниковой группировки, отслеживали развитие событий во время прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом 24 октября сообщается на сайте государственной корпорации Роскосмос.

«В период с 17 по 24 октября 2019 года осуществлен мониторинг следующих событий: оценка обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край, мониторинг обстановки в Сочи во время форума Россия — Африка, прорыв дамбы в Красноярском крае», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Также в сообщении отмечается, что в рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам спутниками Роскосмоса проводился мониторинг наводнения в Камеруне, природных пожаров в Сирии и прохождения в Японии тайфуна «Хагибис».

Кроме того, подчёркивается, что в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка лесных пожаров в Новосибирской области и природных пожаров на территории США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС в Красноярском крае сообщил, что тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба, опознаны.

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