Красногорск, , 13:33 — REGNUM Школьники Московской области подали свыше 12 тыс. заявок на участие в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

На данный момент Подмосковье лидирует по числу желающих участвовать в олимпиаде. Всего организаторы конкурса приняли 56 тыс. заявок от школьников из 84 регионов России.

«Почетно быть в лидерах. Это во многом заслуга проекта «Наука в Подмосковье», в рамках которого десятки тысяч подмосковных ребят получают современное дополнительное образование, в том числе, технической направленности», — заявила Ольга Забралова.

Она отметила, что с начала учебного года в кружки Московской области зачислили 205 тыс. детей, а всего в организациях дополнительного образования занимаются свыше 750 тыс. школьников региона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области реализуется новая программа «Наука в Подмосковье», в рамках которого за третий квартал 2019 года сертификаты проекта получили 1,6 тыс. кружков.

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