Сочи, Краснодарский край, , 11:50 — REGNUM В будущем антибиотики могут перестать работать и потому говорить о том, что из-за их наличия инфекционные заболевания не страшны населению — становится совершенно не актуально. Об этом 24 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления на сессии «Биобезопасность» форума Россия — Африка в Сочи.

«Постулат, который властвовал умами в 1970−60-е годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны, так как у нас есть антибиотики и вакцины, сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным». — заявила Попова.

Также она отметила, что в настоящее время человечество наблюдает совершенно иную картину и оно должно быть готово к данной ситуации. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что данную проблему нельзя решить в одной стране, так как она имеет мировой масштаб.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе первого пленарного заседания саммита Россия — Африка в Сочи пригласил президента России Владимира Путина принять участие в форуме, посвященном вопросам мира и устойчивого развития, который пройдет в декабре в Асуане.

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