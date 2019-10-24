Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится сегодня, 24 октября, с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Глава правительства намерен обсудить выполнение так называемого Проекта 5−100, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов. В рамках проекта финансовую поддержку получил 21 университет.

О ходе встречи и самом проекте — в трансляции ИА REGNUM.