24 Октября
12:06
В рамках Проекта 5−100 утверждены план мероприятий по развитию конкурентоспособности ведущих российских вузов и меры их государственной поддержки. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на получение господдержки, по итогам которых отобран 21 университет.
12:04
Проект 5−100 выполняется в соответствии с поставленной в майском указе 2012 года президентом РоссииВладимиром Путинымзадачей, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.
12:03
Проект 5−100: Медведев оценит рост конкурентоспособности российских вузов
На встречу с Медведевым приглашены вице-премьерТатьяна Голикова,министр науки и высшего образования Михаил Котюков,президент Российской академии наукАлександр Сергеев,а также эксперты и ректоры российских университетов, которые участвуют в проекте 5−100.