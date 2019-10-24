Нижний Новгород, , 10:19 — REGNUM Пять регионов Поволжья по итогам 2018 года вошли в топ-10 рейтинга научно-технологического развития. Почти все регионы округа, кроме Оренбуржья, попали в число 35 лучших субъектов по уровню развития науки, разработки и применения передовых технологий.

В десятку лидеров из регионов Поволжья вошли Татария (третье место), Нижегородская область (четвёртое место), Самарская область (шестая позиция), Прикамье (седьмая строчка) и замыкающая топ-10 Ульяновская область. Далее из регионов ПФО идут Башкирия и Чувашия, занявшие соответственно 18 и 20 места.

Что касается других субъектов округа, Пензенская область и Удмуртия оказались на 26-й и 27-й строчках, Мордовия, Саратовская и Кировская область заняли с 29 по 31 места, Марий Эл — на 35 месте. Худшие позиции в сравнении с регионами ПФО — у Оренбургской области, которая находится на 56-й строчке рейтинга.

Отметим, что на первую тройку (Москва, Санкт-Петербург и Татария) приходится почти 28% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2018 года.

Рейтинг составлен по заказу АЭИ ПРАЙМ экспертами РИА Рейтинг на основе данных Росстата в части состояния сферы науки и технологий в регионах: учитывалось наличие и характеристики материальной базы и человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.