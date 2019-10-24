Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Бразилия и Южно-Африканская республика (ЮАР) готовы в будущем отправить своих космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и заинтересованы в этом. Об этом 24 октября сообщили главы космических ведомств двух стран в кулуарах 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

«Мы действительно интересуемся этим вопросом, однако цена, которую нам представили, составляла $75 млн, что очень дорого», — приводит ТАСС слова управляющего Южно-Африканским национальным космическим агентством Валанатана Мунсами.

Также он отметил, что дальше цены за полет в космос обсуждения данного вопроса не доходили, однако ЮАР интересуется возможностью отправить своего члена экипажа на МКС.

В свою очередь, глава Бразильского космического агентства Карлуш Аугусту Тейшейра де Моура напомнил, что его страна несколько лет назад посылала своего космонавта на МКС, однако этот проект оказался слишком дорогостоящем и потому Бразилия прекратила своё участие в нем.

«Мы думаем, что в ближайшем будущем сможем вновь вернуться к возможности отправки человека в космос, но не прямо сейчас», — заявил де Моура и добавил, что ситуация в налогово-бюджетной сфере Бразилии в настоящее время действительно очень плохая, и стране нужно стать сильнее для совершения хорошего рывка в будущее.

Отметим, как передавало ИА REGNUM ранее, 23 октября исполнительный директор корпорации Роскосмос Сергей Крикалев рассказал, что для полета космических туристов на МКС корабль «Союз» доработают таким образом, чтобы он мог управляться одним космонавтом.