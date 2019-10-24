Шицзячжуан, Китай, , 06:16 — REGNUM Древняя каменная табличка с описанием общественной ситуации и народных обычаев возрастом более 550 лет была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Археологи уверены, что табличка была поставлена в 1464 году во времена Династии Мин (1368 — 1644). Табличка в форме полуарки имеет 125 см в высоту, 73 см в ширину и 22 см в толщину. Она была найдена в деревне Сычжуан уезда Линьчэн с множеством других табличек в форме черепахообразного мистического существа биси. На табличке описано происхождение и процесс возведения храма.

Упомянутый храм существовал во времена династии Цин (1644 — 1911), но был разрушен до создания Нового Китая, который был основан в 1949 году. Материалы, представленные на табличке, несут огромную археологическую и историческую научную и культурную ценность.

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