Казань, , 14:16 — REGNUM Астрономы Казанского федерального университета наблюдают за астероидом 162 082 (1998 HL1), который приближается к Земле. Максимальное приближение астероида ожидается 25 октября, небесное тело приблизится на 6 млн км (это 16 расстояний от Земли до Луны), сообщили ИА REGNUM в вузе.

«162 082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов… Но в этот раз никакой опасности для землян он представлять не будет», — отметил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии института физики КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарии доктор физико-математических наук Ильфан Бикмаев.

Однако он добавил, что при прохождении вблизи Земли и Луны, из-за гравитационного притяжения больших тел со временем траектория астероидов может меняться, в связи с чем ученые отслеживают траектории движения астероидов.

Приближающийся астероид был открыт 18 апреля 1998 года в рамках программы Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) — совместного проекта ВВС США, NASA и Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. Бикмаев уточнил, что размер астероида может составлять 1 км в поперечнике, он летит из пояса астероидов — области Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Состав астероида ученым пока установить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября о приближающемся к Земле астероиде сообщило NASA. Он был идентифицирован Центром изучения околоземных объектов NASA как представитель группы «Аполлона». У всех астероидов этой группы большая орбита, которая проходит вокруг Земли и Солнца. Иногда орбита астероида пересекается с орбитой Земли, когда он движется вокруг Солнца. Обнаруженный астероид в настоящее время летит к Земле со средней скоростью около 22 500 миль в час. В NASA полагают, что он, вероятно, сгорит в атмосфере.