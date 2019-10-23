Томск, , 14:14 — REGNUM Физики Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают высокоэнтропийные сплавы, отличающиеся необычной структурой кристаллической решетки. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба вуза.

Эта решетка, пояснили в университете, обеспечивает такие характеристики материалов, которые будут пригодны для использования в экстремальных условиях космоса и Арктики.

«Высокоэнтропийные сплавы — это новый класс соединений, дизайн которых основывается не на добавлении небольшого количества металла к одному базовому элементу, а на смешивании многих металлов в приблизительно равных количествах», — объяснила сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов ТГУ Ирина Киреева.

По словам разработчиков, перспективные сплавы будут применяться в производстве инструментов, пресс-форм, штампов, механических частей и других деталей, требующих высокой прочности, термостойкости, сопротивления окислению и износу.

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