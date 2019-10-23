Сочи, Краснодарский край, , 14:06 — REGNUM Новое лекарство от лихорадки Эбола, которое дает гарантированный результат, скоро сможет предложить Россия странам Африки. Об этом на полях первого саммита Россия — Африка в Сочи 23 октября рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как рассказала глава Минздрава, новое средство уже показало 100% защиту при экспериментах на приматах и теперь проходит клинические испытания. Когда они будут завершены, лекарство предложат африканским государствам.

Также Скворцова рассказала о новой вакцине от той же лихорадки. Медицинский препарат находится в сухом состоянии, что позволяет упростить условия его хранения. Например, данную вакцину можно будет держать в обычном бытовом холодильнике.

Напомним, лихорадка Эбола является опасным заболеванием. Болезнь быстро распространяется и часто оканчивается смертью заболевшего. В 2013 году очередная ее вспышка началась в Гвинее и стала быстро распространяться по разным странам. Случаи заболевания зафиксировали не только в странах Африки, но и в Европе. По данным ВОЗ, во время той эпидемии умерли более 11 тыс. человек.