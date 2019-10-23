Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM Учёные Университета Лобачевского (ННГУ) разрабатывают новые методы дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных растений, сообщает 23 октября пресс-служба вуза.

«Мониторинг способствует раннему выявлению поражения растений стрессорами и локализации зоны такого поражения, что позволяет применять защитные меры только к пострадавшим растениям и делать это своевременно», — объяснил актуальность исследований заведующий лабораторией электрофизиологии растений института биологии и биомедицины ННГУ Владимир Сухов.

Отмечается, что сельское хозяйство остаётся одной из наиболее трудоемких и жизненно необходимых отраслей деятельности человека, а проводимые исследования помогут аграриям увеличить его эффективность.

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