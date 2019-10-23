Якутск, , 11:45 — REGNUM Проекты, которые представила Якутия на VIII Международном форуме «Открытые инновации» в Сколково, вызвали большой интерес у организаторов и участников мероприятия, об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутские разработчики представили проекты российского и даже мирового уровня. Конечно же, республика должна продвигать эти проекты, чтобы они не замыкались в масштабах нашего локального рынка, а смело выходили на российские и мировые рынки», — отметил глава Якутии.

Якутия представил на цифровом форуме восемь проектов. Среди них проект по поиску и определению местонахождения пропавших людей — «Находка», который занял второе место на конкурсе благотворительного фонда «Система». Всего на форуме разработки по поиску пропавших людей представили 130 компаний.

Также Якутия представила на форуме биодобавки для борьбы с остеопорозом, биочипы для определения и диагностирования заболеваний у людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжает работу VIII Международный форум «Открытые инновации». Власти Новосибирской области подписали с фондом «Сколково» соглашение о сотрудничестве.