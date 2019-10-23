Богота, , 07:12 — REGNUM 22 октября в колумбийском городе Манисалес открылся VIII Международный Конгресс по вопросам устойчивого развития и окружающей среды. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Организатором встречи выступает Университет Манисалеса. Общая тема мероприятия — изменение климата в контексте реализации Целей устойчивого развития ООН.

Целью Конгресса заявлено размышления и обсуждение исследований в области изменения климата в плоскости общества, культуры, социального развития, альтернативных технологий, управления рисками.

В рамках Конгресса будут работать панельные дискуссии, круглые столы, рабочие группы, а также ярмарка проектов по защите окружающей среды, созданных учащимися школ.