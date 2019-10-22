Архангельск, 22 октября 2019, 18:57 — REGNUM Ситуация с наукой в стране планомерно меняется в лучшую сторону. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Гуцан вручил архангельскому ученому Ольге Аксёновой президентский грант на продолжение исследований
Александр Гуцан вручил архангельскому ученому Ольге Аксёновой президентский грант на продолжение исследований
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«За последние восемь лет число молодых ученых выросло на 30%. Это значит, что есть преемственность, есть прорыв. Более того, научный крах, который предрекали России её оппоненты, не подтверждается и не имеет под собой никаких оснований. Президентские гранты — еще один шаг по выведению российской науки на качественно новый уровень», — отметил Александр Гуцан.

По словам полпреда, ежегодно 460 ученых получают такие гранты. В этом году в конкурсе приняли участие три тысячи человек по всей стране, из них 297 — представители Северо-Западного федерального округа. Один из победителей — Ольга Аксенова из Архангельска. Сегодня из рук полпреда она получила грант на изучение таксономического и генетического разнообразия брюхоногих моллюсков.