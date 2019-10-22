Красногорск, , 16:54 — REGNUM На инновационное развитие наукоградов из бюджета Московской области в 2019 году выделили более 2,5 млрд рублей. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

По данным представителей ведомства, озвученным в ходе панельной дискуссии форума «Открытые инновации» в Сколкове, Московская область является одним из лидеров России по числу наукоградов и занимает ключевые позиции в научно-технических рейтингах. Так, область находится на втором месте по численности специалистов, занятых исследованиями, и занимает вторую позицию по затратам на научные исследования и разработки.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в 2019 году на развитие социальной инфраструктуры наукоградов, ремонт и оснащение образовательных учреждений и проведение научных мероприятий из бюджета региона выделили 361 млн рублей. Всего на инновационное развитие наукоградов потратили 2,5 млрд рублей.

«Только в этом году мы потратили свыше 2,5 миллиарда рублей из бюджета на инновационное развитие наукоградов. Эти средства идут на гранты и премии для молодых исследователей и научных организаций, на программу социальная ипотека, на создание технопарков в сфере высоких технологий и бизнес-инкубаторов, на развитие ЦМИТов в наукоградах и инновационной инфраструктуры в особой экономической зоне наукограда Дубна», — заявил Хромов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на развитие цифровых технологий в ближайшие годы из федерального бюджета России направят 1,6 трлн рублей. Об этом на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколкове заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.