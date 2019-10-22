Кострома, , 14:30 — REGNUM Команда костромского технопарка Кванториум примет участие в финальных соревнованиях Международного конкурса «Кванториада» — 2019, сообщает Smi44.

338 детских инженерных команд из 59 российских регионов и 14 зарубежных отрядов кванторианцев в заочном туре боролись за право выйти в финал.

Костромичи заняли пятое место в номинации «Доступное технологическое устройство». Их проект — гидропонная установка-трансформер. По техзаданию конкурса ребята переконструировали домашнюю ферму под выращивание в бытовых условиях бонсай деревьев-конструкторов, а также написали программное обеспечение для работы установки, которое автоматически регулирует свет, дистанционно снабжает растения специальным раствором и т.д. Итоги Международного конкурса «Кванториада» — 2019 подведут в декабре в Москве.