Великий Новгород, , 13:05 — REGNUM В выставке проектов Imarket в рамках форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» участвует Римма Синицкая из компании «Новгородский фарфор». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, новгородка привезла на форум новую технологию изготовления модельной и формовочной оснастки для скульптуры из фарфора и образцы изделий.

Всего на форум приехали два предпринимателя из Новгородской области. Станислав Муравьёв из компании ООО «Техбионик» представляет собственную разработку — линейку бионических протезов рук.

Трёхдневная программа «Открытых инноваций» включает свыше 150 сессий, на которых выступят более 600 спикеров — представители науки, бизнеса, органов государственной власти. На выставке проектов Imarket представлено более 160 высокотехнологичных решений, созданных российскими стартапами при поддержке институтов развития.

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