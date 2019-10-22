Томск, , 08:36 — REGNUM Биологи Томского государственного университета (ТГУ) идентифицировали восемь возбудителей, вызывающих кожные заболевания у соболя. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Несмотря на повсеместный рост заболеваемости соболя, детальных исследований дерматомикозов практически не проводится. До недавнего времени оставалась неизвестной видовая принадлежность возбудителя, циркулирующего в Сибири, пути и механизмы заражения животных, а также потенциальная опасность для людей», — сказала заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия биологического института ТГУ Нина Москвитина.

Биолог отметила, что до середины ХХ века дерматомикозы на территории Западной Сибири не отмечались. Сейчас ими поражено более половины особей, обитающих в Томском Приобье, более трети — в Горном Алтае. Предположительно, широкое распространение этой болезни связано с акклиматизационными работами, когда большую часть исходного племенного материала отлавливали в Прибайкалье — территории, неблагополучной по дерматомикозу.

По словам учёных, некоторые из выявленных патогенов могут представлять опасность для охотников и заготовителей, занимающихся выделкой и приемкой шкур соболя. Окончательные результаты по проекту биологи получат к концу 2019 года.

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