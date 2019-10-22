Кемерово, , 08:26 — REGNUM Технологию распылительной сушки мёда разработали учёные Кемеровского государственного университета (КемГУ), сообщила пресс-служба вуза.

Работу выполнила молодой исследователь Любовь Жунёва под руководством ректора КемГУ Александра Просекова.

«Технология, разработанная нами, позволяет получить натуральный продукт без дополнительных добавок, удобный в хранении и транспортировке», — рассказала исследователь.

По её словам, актуальность разработки связаны с тем, что объёмы сбора мёда во всём мире значительно превышают объёмы его потребления, а существующие технологии переработки имеют ряд недостатков.

Отмечается, что благодаря разработке появятся новые продукты из мёда, а также расширится диапазон использования этого полезного вещества в пищевой промышленности.

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