Якутск, , 08:16 — REGNUM Представители Якутии принимают участие в VIII Международном цифровом форуме «Открытые инновации — 2019», который проходит в Москве в Сколково. Участники обсуждают тему «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Делегацию от Якутии возглавляет глава республики Айсен Николаев.

«Для нас участие в форуме очень важно. Форум собрал свыше 11 тысяч участников со всей России и 90 стран мира. Якутия на площадке форума представляет восемь инновационных проектов по самым разным направлениям: это и IT-технологии, и биотехнологии, и композитные материалы. Уверен, что все эти разработки в будущем обязательно будут применены», — цитирует Айсена Николаева пресс-служба правительства региона.

Для участников подготовили насыщенную программу: тематические сессии, заседания, выставки, семинары, тренинги и мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября состоялось открытие трёхдневного форума «Открытые инновации — 2019». Во второй день форума, 22 октября, участники обсудят рост «умной экономики» и изменение глобальных экономических процессов.