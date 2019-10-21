Казань, , 20:32 — REGNUM В Татарии вручили Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2019 года. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Вот уже более 20 лет эта премия — единственная в мире в области фосфорорганической химии и остается одной из самых престижных и статусных наград», — сказал Песошин.

Премия присуждена председателю Казанского научного центра Российской академии наук Олегу Синяшину.

«Ваши достижения — это результат кропотливого и напряжённого труда, научного поиска, неустанной исследовательской деятельности», — отметил премьер-министр, обращаясь к ученому. Он пожелал Синяшину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого долголетия, новых идей и выдающихся свершений.

Напомним, премия учреждена в июле 1997 года в честь 120-летнего юбилея академика Александра Ерминингельдовича Арбузова, выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки — химии фосфорорганических соединений. Тогда премию получили сразу двое ученых — российский и американский химики. размер премии составляет 5 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октябрясотрудники Казанского научного центра РАН провели серию одиночных пикетов, требуя выполнения указа президента РФ, который предполагает рост зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону. Акция прошла у здания правительства Татарии, в ней приняли участие сотрудники Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова, Физико-технического института им. Е. К. Завойского, Института биохимии и биофизики, Института механики и машиностроения. По словам главы объединенного профкома Казанского центра РАН Людмилы Шараповой, согласно майским указам, зарплата ученых в Татарии должна составлять около 68 тыс. рублей. При этом сейчас научные сотрудники получают 15−30 тыс. рублей, зарплата лаборантов не превышает 11−13 тыс. рублей. По поводу низких зарплат к главе Татарии Рустаму Минниханову ранее обратились сотрудники Академии наук республики.