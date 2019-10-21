Москва, , 15:42 — REGNUM В президиуме Российской академии наук прошла двухдневная вторая всероссийская конференция «Физика водных растворов». В этом году статус конференции стал очевидно выше: 150 учёных разных специальностей собрались в здании президиума РАН. Открывая конференцию, научный руководитель Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, академик-секретарь физического отделения РАН Иван Щербаков, в частности обратил внимание на то, что в растворах вплоть до многократных разведений присутствуют нанообъекты неизвестной природы. Кроме того, в условиях внешних воздействий происходит изменение состава водных растворов. Важнейшей задачей, по мнению ученых, является — установить природу этих нанообъектов и механизм влияния внешних воздействий на состав и свойства растворов.

В докладах конференции указывалось, что вибрационное воздействие при разбавлении растворов сопровождается образованием длительно сохраняющихся наноассоциатов. В частности, отмечалась роль молекул пероксида водорода в этом процессе. Можно считать установленным тот факт, что при определенном числе разбавлений линейная связь между числом разбавлений и концентрацией примеси утрачивается. А именно после определенного числа разбавлений концентрация некоторых веществ может не только оставаться неизменной, но даже и возрастать в процессе разбавлений.

Участники конференции сошлись во мнении о том, что конференция способствовала объединению усилий исследователей, работающих в разных областях, для решения проблем физики водных растворов. Отмечена плодотворность проведенного мероприятия и высказано пожелание сделать конференцию «Физика водных растворов» ежегодной.