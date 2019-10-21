Тюмень, , 13:24 — REGNUM Учёные из Тюмени совместно с российскими коллегами выделили и описали неизвестные ранее белки ленточных червей, подавляющие активность трипсина и эффективно защищающие паразита от переваривания в кишечнике хозяина, сообщает 21 октября пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

«При исследовании ленточных червей основное внимание уделялось цепням и эхинококкам из-за их опасности для человека и домашних животных. Другие виды практически не рассматривались, вещества, отвечающие за процесс ингибирования, и механизм их действия до сих пор не были известны», — объяснил кандидат химических наук, сотрудник ТюмГУ Евгений Рогожин.

Учёным удалось обнаружить два не описанных ранее полипептида массой около 14,4 кДа, различающихся концевыми аминокислотными остатками. Поиск гомологичных последовательностей показал, что выделенные пептиды относятся к отдельному виду ингибиторов трипсина — белкам типа Кунитца, — встречающемуся как у позвоночных, так и у беспозвоночных организмов.

Помимо ингибиторной активности эти ферменты участвуют также в свертывании крови и воспалительных процессах. Белки этого типа ранее были выделены из других видов червей, у которых, кроме защиты от пищеварительных ферментов, они участвовали в ослаблении иммунитета хозяина.

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