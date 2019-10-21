Иркутск, , 12:38 — REGNUM Учёные из России, Китая, Монголии и Узбекистана объединили усилия для исследования взаимодействия кочевых и оседлых народов, сообщает 21 октября пресс-служба Иркутского государственного университета.

Научный проект временного коллектива получил название «Взаимодействие кочевой, оседлой цивилизации: языковой, исторический, культурный аспекты».

«В большей степени проект является межкультурным, так как главной его целью является взаимоизучение, объяснение и понимание друг друга», — сказала директор центра китайского языка «Институт Конфуция ИГУ» Светлана Байрамова.

Добавим, соглашение о создании научного коллектива подписано 17 октября в рамках II Международного форума «Один пояс — один путь: образование, наука, культура», который прошёл в Калмыкии. Мероприятие в Элисте объединило учёных и специалистов из нескольких стран для обсуждения актуальных вопросов китайского языка и литературы, российско-китайских отношений и ряда других тем.

Ранее российские учёные представили предварительные результаты реализации трехлетнего проекта, посвященного изучению древних народов и империй Внутренней Азии. В частности они выполняют перевод старинного трактата о монголах Цинской империи.

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