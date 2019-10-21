Москва, , 10:31 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» и национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» пригласили школьников — учащихся 7−11 классов принять участие в Международной юбилейной отраслевой физико-математической олимпиаде школьников.

Как сообщили в пресс-службе Росатома, олимпиада этого учебного года посвящена 75-летию атомной отрасли, которое отмечается в 2020 году. Отборочный тур олимпиады будет включать два независимых тура. Очный пройдет в Москве и городах присутствия предприятий атомной отрасли в октябре-ноябре.

Дистанционный отборочный тур стартует 1 ноября, с этого дня школьники смогут участвовать в нем через личный кабинет на сайте org.mephi.ru. Принимать участие можно и в очном, и в дистанционном отборочных турах, при отборе в финал будет учитываться лучший из показанных результатов.

Заключительный тур олимпиады пройдет в очном формате в крупных городах и в атомных центрах России — Сарове, Обнинске, Лесном, Нововоронеже, Волгодонске, Балаково, Заречном, Глазове, Северске, Коврове, Димитровграде, Озерске, Трехгорном, Снежинске и Курчатове.

Для жителей столицы финал пройдет в НИЯУ МИФИ, 1 марта 2020 года — по математике и 15 марта — по физике. Перечень региональных площадок финала и график проведения заключительного тура будет размещен на сайте олимпиады в январе.

Олимпиаде присвоен первый уровень по физике и второй уровень по математике, а это значит, что ее призеры и победители получат льготы и особые права при поступлении в вузы страны, включая Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Как сообщил начальник управления организации учебной деятельности и обеспечения приема в университет НИЯУ МИФИ Игорь Цветков, победители олимпиады могут быть зачислены без вступительных испытаний или засчитать 100 баллов за вступительное испытание. Для этого они должны сдать ЕГЭ по физике (математике) и набрать не менее 75 баллов.

«Олимпиада нацелена на выявление талантов среди учеников не только выпускных, но также и средних классов. Российские вузы имеют право засчитывать абитуриентам результаты участия в олимпиадах, полученные в течение четырех лет, и многие из них этим правом пользуются, в том числе, в нашем университете», — рассказал он.

По его словам, одаренные школьники попадут в «кадровый резерв» университета и получат приглашения на учебу в профильных лицеях, участие в физико-математических школах и мастер-классах от вузовских преподавателей. Это позволит вузу привлечь ребят к инженерным направлениям обучения как можно раньше.

«Задания олимпиады не выходят за рамки школьного курса физики и математики, хотя и требуют демонстрации глубоких знаний этих предметов. Таким образом, равные возможности предоставляются ученикам любой школы, вне зависимости от региона», — подчеркнул Игорь Цветков.

В прошлом учебном году в олимпиаде приняли участие более 20 000 школьников из всех регионов страны. Проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна рассказала, что многие из них впоследствии поступили в ведущие российские вузы, включая МИФИ.

В талантливых участниках олимпиад заинтересованы не только вузы: их успехи учитываются при формировании целевого набора различных предприятий, в том числе входящих в дивизионы Росатома.