Нижний Новгород, , 07:44 — REGNUM Группа нижегородских учёных, проведя исследование воздействия радиации на разные металлорганические соединения, выявила ряд тех, что хорошо поглощают её. Исследование учёных обнародовал научный журнал Scientific Reports.

«Обнаруженная высокая радиационная стойкость органо-лантаноидных комплексов открывает возможность их использования в качестве функциональных материалов при конструировании приборов и аппаратов, предназначенных для работы в условиях повышенной радиации», — отмечается в исследовании.

Как сообщает ИА REGNUM, в проекте участвовали сотрудники Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук, Нижегородского государственного университета и филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входит в состав госкорпорации «Росатом»). Среди участников исследования — доктор химических наук Михаил Бочкарев.

В своей работе учёные изучали возможность использования материалов «в устройствах, работающих в условиях усиленного излучения».

Напомним, также в октябре 2019 года стало известно, что японские учёные выявили соединение, которое помогает ликвидировать клетки ранее неизлечимой опухоли головного мозга.