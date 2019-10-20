Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.

Изделие обладает мощностью до 150 кВт, его можно использовать против небольших судов, а также беспилотников.

Лазер является модификацией прежней разработки оружия AN/SEQ-3, ставшего первым в мире лазерным оружием, которое было установлено на корабль ВМС США USS Ponce.

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