Эдинбург, Великобритания, , 22:28 — REGNUM Учёные открыли фермент у бактерий из семейства Стрептококки, заблокировав который, можно будет остановить развитие опасных инфекций. Об этом сообщает Journal of Biological Chemistry.

Стрептококки вызывают множество различных заболеваний, такие как острый фарингит, скарлатина, сепсис, хронические аутоиммунные заболевания, синдром токсического шока и другие опасные для жизни человека инфекции.

Команда учёных из Университетов Данди и Эдинбурга в Шотландии совместно с коллегами из Российской академии наук обнаружили фермент (α-D-GlcNAc-β-1,4 — L-рамнозилтрансфераза), который запускает производство полисахарида рамнозы, углевода, покрывающего стрептококковые бактерии. Этот полисахарид необходим для роста бактерий и позволяет им заражать людей, определяя их возможность к передаче инфекции.

Используя методы молекулярной и синтетической биологии, биохимии, методы радиоактивной метки и ядерного магнитного резонанса, учёные установили исключительную роль открытого фермента в синтезе жизненно необходимого для стрептококка полисахарида. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для блокирования обнаруженного фермента, а значит, можно будет бороться с опасной инфекцией без антибиотиков.

Напомним, в настоящее время глобальной проблемой становится антибиотикорезистентность бактерий — невосприимчивость их к существующим антибактериальным препаратам. Так, в 20% случаев ангины, вызванной стрептококками, антибиотики не оказывают должного эффекта.

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