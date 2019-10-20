Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Благодаря созданию нового класса электролитов «вода-в-соли» учёные разработали новый тип литий-ионного аккумулятора, который не подвержен риску возгорания. Об этом сообщает PHYS.ORG.

Повсеместно используемые литий-ионные аккумуляторы обладают серьёзным недостатком — способностью самопроизвольно возгораться и даже взрываться. Так, например, многие авиакомпании запретили проносить на борт самолёта телефоны Samsung Galaxy Note7, батареи которых оказались небезопасными.

Учёные лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса для решения этой проблемы попробовали заменить легковоспламеняющиеся токсичные и высокореактивные электролиты в литий-ионной батарее жидким полимером «вода-в-соли» на водной основе, который повышает безопасность аккумулятора.

Кроме того, что созданная батарея не подвержена риску возгорания, полученный аккумулятор обладает повышенной ёмкостью и имеет значительно больший жизненный цикл, чем его предыдущий аналог.

Ранее учёные лаборатории Джона Хопкинса уже создавали гибкую аккумуляторную батарею. Теперь к её характеристикам добавится еще и невозгораемость.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале 2019 года южнокорейская технологическая компания Jenax представила на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе гибкую батарею J. Flex.

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