Дар-эс-Салам, Танзания, , 19:47 — REGNUM 250 ученых из разных стран мира примут участие в пятидневном симпозиуме, который состоится в городе Дар-эс-Саламе (Танзания). Встреча будет посвящена обсуждению научных исследований в области устойчивого развития.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, генеральный директор Комиссии по науке и технике Танзании (COSTECH) Амос Нунгу сообщил, что среди участников симпозиума будут ученые из более 16 африканских стран.

Он добавил, что встреча ученых в Дар-эс-Саламе — подготовительный этап к международной конференции, которая состоится в 2020 году в ЮАР.

«Предстоящий симпозиум будет полезен для Танзании, поскольку мы хорошо сотрудничаем со многими региональными исследовательскими центрами таких странах мира, как ЮАР и Южная Корея, а также имеем совместные исследования», — подчеркнул Нунгу.

Симпозиум в Танзании пройдет с 5 по 11 ноября 2019 года, параллельно с ним будет организована выставка научных достижений стран-участниц.