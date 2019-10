Лондон, , 16:31 — REGNUM Исследование международной группы учёных показало, что выполнение физических упражнений до утреннего приёма пищи оказывает более благотворное влияние на организм. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В исследовании под руководством Хавьера Гонсалеса из Университета Бата (Великобритания) приняли участие тридцать добровольцев. В течение шести недель мужчины ежедневно выполняли физические упражнения средней интенсивности. Часть добровольцев выполняла упражнения перед завтраком, остальные — после приёма пищи.

Исследование показало, что выполнение физических упражнений перед приёмом пищи лучше влияло на состояние организма. В частности, у этой группы мужчин повысилась чувствительность к инсулину, а также увеличилось количество белков, участвующих в транспортировке глюкозы.

«Работа показала, что выполнение упражнений на голодный желудок увеличивает пользу от физических занятий без изменения их интенсивности и продолжительности. Далее необходимо изучить долгосрочные последствия таких тренировок, а также выяснить, будут ли результаты такими же для женщин», — прокомментировал итоги работы изданию Medical Xpress ведущий автор исследования доктор Хавьера Гонсалес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре медики представили результаты исследования, показавшего, что снижение обычной скорости передвижения у людей среднего возраста может быть признаком ускоренного биологического старения.

Читайте ранее в этом сюжете: По скорости ходьбы можно узнать о старении мозга — исследование