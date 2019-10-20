Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Учёные отправили последнюю команду на спутник миссии по изучению радиационного пояса Земли Van Allen Probes. Об этом сообщает Space.com.

Разработка миссии американского аэрокосмического агентства NASA по изучению радиационного пояса Земли, в западной литературе также называемого «пояс Ван Аллена», была начата в 2007 году.

В августе 2012 года в рамках этой миссии на высокоэллиптическую орбиту были запущены два космических аппарата. Эти спутники использовались для изучения параметров радиационного пояса в магнитосфере Земли, в котором удерживаются высокоэнергичные заряженные частицы.

В начале 2019 года учёные стали готовить спутники к выведению с орбиты, постепенно снижая их орбиту. 18 октября один из аппаратов миссии Van Allen Probes получил последнюю команду от наземного центра (последняя команда на второй спутник была отправлена в июле). В течение следующих 15 лет спутники будут двигаться по постепенно сокращающейся орбите, пока не сгорят в верхних слоях атмосферы.

До запуска миссии Van Allen Probes учёные считали, что существует только два кольца радиационного пояса Земли, однако данные со спутников позволили открыть третье кольцо, которое периодически появляется на непродолжительное время (до нескольких недель).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию защищающий от космической радиации жилет AstroRad Vest для проведения испытаний.

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