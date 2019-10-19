Лондон, , 22:56 — REGNUM Британские и немецкие учёные разработали препарат из ингредиентов природного происхождения, который эффективно борется с бактерией Helicobacter pylori, вызывающей повышение кислотности желудка вплоть до появления язв и даже рака. Об этом сообщается на сайте Университета Лидса.

Куркума cgdsro

Бактерией Helicobacter pylori заражены более 4,4 млрд человек во всем мире, у многих из них бактерия вызывает те или заболевания, связанные с повышенной кислотностью содержимого желудка. При этом значительную проблему представляет возникновение антибиотикорезистентности бактерии — устойчивость Helicobacter pylori к применяемым против неё антибиотикам. Кроме того, возбудитель научился прятаться от антимикробных средств под слоем желудочной слизи, куда антибиотики почти не проникают.

Учёные из университетов Лидса, Мюнстера и Эрлангена для борьбы с Helicobacter pylori предложили использовать нетоксичные и безопасные для организма нанокапсулы с Куркумином, природным соединением, содержащимся в корне куркумы.

Куркумин обладает противовоспалительным и противоопухолевым свойствами. Кроме этого нанокапсулы покрыты лизоцимом, ферментом, который помогает предотвратить бактериальные инфекции, и очень низкой концентрацией декстрансульфата, водорастворимого полисахарида, который связывает рецепторы бактерий и предотвращает прилипание бактерий к клеткам желудка. Таким образом инновационный препарат может открыть новый механизм избирательной анибактериальной терапии против самых различных возбудителей болезни.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала перечень из 12 видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков и наиболее опасных для человека. В него, в том числе, входит и Helicobacter pylori.

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