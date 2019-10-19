19 октября 2019 | Время чтения 2 мин

«Нам предстояла печальная задача по вскрытию лодки. Взломали люк боевой рубки, оттуда ударил омерзительный воздух, вид останков шокировал. Что же пережили бедняги, прежде чем смерть принесла им милосердное освобождение! Какие ужасные, сводящие с ума сцены разыгрывались в тесных отсеках! О них свидетельствовали царапины на стальных стенах, оторванные ногти трупов, пятна крови на их одежде и вокруг...»

Андрей Мартынов, , 21:29 — REGNUM



Клаус Берген, Карл Неуреутер. Мы все еще живы! Рассказы германских подводников. М.: Принципиум, 2019

Клаус Берген, Карл Неуреутер. Мы все еще живы! Рассказы германских подводников. М.: Принципиум, 2019

Танки, авиация, подводные лодки давно уже стали символами современных армий, наряду со стратегическими ракетами и войсками спецназначения. Если вспоминают их историю, то в лучшем случае начинают со времен Второй мировой войны. А ведь все три упомянутых войска проявили себя двадцатью годами ранее, в Первую мировую войну, нередко демонстрируя приемы, в дальнейшем ставшими их «визитными карточками», а зачастую уже тогда вступая в в отчаянное противостояние друг с другом…

Именно об одной из таких дуэлей самолетов и подводной лодки рассказывается в рецензируемой книге. Ее основу составили воспоминания рядовых и офицеров подводников немецкого Кайзерлихмарине, которые собрали и отредактировали капитан субмарины UB-73 Карл Неуреутер (выступивший одновременно одним из авторов книги) и талантливый художник-маринист Клаус Берген, также познакомивший читателей со своими воспоминаниями (он принял участие в походе U-53) и проиллюстрировавший издание.

В сборнике описаны как боевые будни, так и культура повседневности подводников, которая сопровождалась не меньшей опасностью, чем участие в морских баталиях. Один из мемуаристов описывал неудачные спасательные работы по подъему минного заградителя UC-45, принадлежавшего школе подводников, в сентябре 1917 г. Лежащая на дне лодка была обнаружена (!) с аэроплана. Дважды попытки спасти экипаж оказывались неудачными (лопались крепежные троса, заведенные водолазами под корпус корабля). Когда заградитель все-таки подняли, «нам предстояла печальная задача по вскрытию лодки. Взломали люк боевой рубки, оттуда ударил омерзительный воздух, вид останков шокировал. Что же пережили бедняги, прежде чем смерть принесла им милосердное освобождение! Какие ужасные, сводящие с ума сцены разыгрывались в тесных отсеках! О них свидетельствовали царапины на стальных стенах, оторванные ногти трупов, пятна крови на их одежде и вокруг. Осторожно, будто они все еще живые, их укладывали в гамаки и выносили на берег».

Что же касается истории атаки самолетов на подводную лодку, то она завершилась без потерь с обеих сторон. Плотный огонь средств ПВО заставил итальянские самолеты отступить. Единственное попадание уничтожило кухню, но бомбы, взорвавшиеся в море, оглушили огромное количество рыбы, так что подводники не уснули голодными.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»