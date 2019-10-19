Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Об астероиде, приближающемся к Земле, сообщило NASA, пишет The Inquisitr.

Астероид идентифицирован Центром изучения околоземных объектов NASA как представитель группы «Аполлона».

У всех астероидов этой группы большая орбита, которая проходит вокруг Земли и Солнца. Иногда орбита астероида пересекается с орбитой Земли, когда он движется вокруг Солнца. Обнаруженный астероид в настоящее время летит к Земле со средней скоростью около 22 500 миль в час. Его предполагаемый диаметр — 161 фут. В NASA полагают, что он, вероятно, сгорит в атмосфере и взорвётся в воздухе.

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