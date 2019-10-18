18 октября 2019 | Время чтения 1 мин

«Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией (…) Его больше боятся и чтут, чем любят».

Андрей Мартынов, , 20:34 — REGNUM



Ольга Добиаш-Рождественская. Культ святого Михаила в латинском средневековье V–XIII веков. Тамбов: Ex Nord Lux, 2019

Ольга Добиаш-Рождественская. Культ святого Михаила в латинском средневековье V—XIII веков. Тамбов: ExNordLux, 2019

В исследованиях православия нередко поднимался вопрос о деформации в народном сознании основ религии. В значительной степени (особенно на раннем этапе, после крещения Руси) это обуславливалось влиянием языческих верований и обрядов, которые сохранялись долгое время. Они довольно рано стали предметом специальных штудий (Василий Ключевский, Георгий Федотов). В итоге в исторической и религиоведческой литературе даже возникли специальные термины: «двоеверие» и «народное православие».

К сожалению, в отечественной научной мысли меньше внимания уделялось (и уделяется) аналогичным процессам, происходившим на Западе. Поэтому переиздание книги Ольги Добиаш-Рождественской (1874−1939) можно только приветствовать. В основу монографии легла ее диссертация (1917 г.), защитив которую она стала первой в России женщиной доктором всеобщей истории.

Ученый обращала внимание, что образ архангела Михаила и его почитание увязывались в народном сознании с галло-германским язычеством. Другим истоком его народного почитания стал античный культ Меркурия. Последнее было обусловлено «бедностью собственной галльской христианской мифологии» (особенно в отношении ангелологии) и влиянием гностицизма.

Одновременно на почитание ангела Господня повлияли политические факторы, включение его в идеологический (воинский) дискурс, сначала в королевстве, а затем и империи Каролингов.

Как следствие в народном сознании возник оригинальный культ Михаила, «в литаниях он немедленно идет после Христа и святой Девы». Его образ принял много конкретных, человеческих черт. Может быть, поэтому возникали случаи отождествления архангела с апостолом Петром, святым Стефаном и даже Иоанном Крестителем (Италия).

Подобное смешение понятий неизбежно привело к серьезной деформации образа архангела в средневековом сознании. Добиаш-Рождественская отмечала:

«Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией (…) Его больше боятся и чтут, чем любят».

Думается, что подобная эрозия христианства в сознании среднестатистического европейца, опровергает досужие домыслы о том, что христианство вообще не было проповедано только лишь в России. Люди, везде одинаковы и, увы, далеки от познания Благой Вести.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».