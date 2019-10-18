Архангельск, , 18:27 — REGNUM В Кенозрском национальном парке ученые обнаружили редкое земноводное — гребенчатого тритона. Находка может изменить статус животного в Красной книге Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе наципарка.

Ученые обследовали центральную часть Кенозерья и обнаружили в придорожных канавах и колеях дороги Порженское-Горбачиха местообитание гребенчатого тритона (Triturus cristatus Laurenti).

Первые упоминания о тритоне относят к середине XVI века в описаниях натуралиста из Швеции Конрада Геснера, который назвал хвостатое земноводное «водной ящерицей». Семейство саламандровых, к которым относится гребенчатый тритон, насчитывает без малого сто видов, но только четыре из них распространены на территории России.

Тритоны — животные крайне чувствительные к чистоте воды. Из-за промышленного загрязнения вод, сплошной рубки лесов и осушения водоёмов численность тритонов в России стремительно сокращается.

Гребенчатый тритон — объект Красной книги Архангельской области и ряда других регионов. В регионе вид находится на северной границе ареала, встречается в Плесецком и Каргопольском районах Архангельской области.

В настоящее время учёные собирают данные для актуализации Красной книги Архангельской области. Находка гребенчатого тритона позволит реноминировать вид, переведя его из статуса 4 (I) — «неопределённый по современному состоянию вид», в статус 3 ® — «редкий вид».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Кенозерья были обнаружены следы обитания белки-летяги, занесенной в региональную Красную книгу.