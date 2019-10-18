Салехард, , 17:50 — REGNUM На Ямал продолжают прибывать на лежбище атлантические моржи. Если в начале октября их наблюдалось около 300, то сейчас более тысячи. Считается, что в этом районе возможны единичные и кратковременные выходы моржей на берег, а постоянные лежбища животные здесь не формируют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие».

Морж

Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН с дислокацией в Лабытнанги едва успевают фиксировать прибытие новых особей атлантических моржей на Ямал. К ним присоединились учёные из Москвы. Организацию экспедиционного выезда организовали правительство ЯНАО и ООО «Газпром добыча Надым».

«На лежбище были проведены учёты с воздуха, которые достоверно подтвердили, что здесь отдыхает более тысячи моржей. Особую значимость ему придает и то, что помимо взрослых животных здесь отдыхают самки с детёнышами разного возраста», — отмечают в НЭЦ «Морские млекопитающие».

Исследователи пока затрудняются назвать причину формирования столь крупного лежбища на Ямале.

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