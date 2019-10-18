Москва, 18 октября 2019, 17:09 — REGNUM 28 октября в Российском государственном гуманитарном университете состоится международный научный семинар, посвященный деятельности лидера правого сионизма, основателя и идеолога ревизионистского движения, писателя, публициста и журналиста Владимира (Зеэва) Жаботинского.
В семинаре примут участие представители Института Жаботинского (Тель-Авив, Израиль): генеральный директор Гидон Митчник, советник премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР, член совета директоров Института адвокат Ариэль Бульштейн, глава Академического комитета Института проф. АрьеНаор и председатель Института Йоси Ахимеир.
Почетный гость — Временный поверенный в делах Государства Израиль в Российской Федерации, полномочный министр г-жа Керен Коэн-Гат.
Модератор — Директор Центра библеистики и иудаики Леонид Кацис.
Программа:
Приветственное слово ректора РГГУ Александра Безбородова
Приветственное слово председателя Института Жаботинского ЙосиАхимеира
Доклады:
Глава Академического комитета Института Жаботинского проф. АрьеНаор: «Владимир Жаботинский и либеральный национализм»
Генеральный директор Института Жаботинского ГидонМитчник: «Жаботинский — провидец и созидатель»
Член совета директоров Института Жаботинского, адвокат Ариэль Бульштейн: «Зеэв Жаботинский сквозь призму современного Израиля»
Директор Центра библеистики и иудаики Леонид Кацис: «Чужбина Жаботинского: литература и политическая реальность Одессы 1905 года»
Доцент Центра библеистики и иудаики Галина Элиасберг: «Ранняя драматургия Жаботинского»
Руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Александрович Марьясис: «Трансформация политического наследия З. Жаботинского в современном Израиле»
Адрес: Москва, ул. Чаянова, 15, 6 этаж, Зал заседаний Ученого совета РГГУ. Начало в 10:30.