Лион, Франция, , 12:05 — REGNUM Отпечатки примитивных доисторических членистоногих — трилобитов, которые были найдены в Марокко, показали, что они умели выстраивать своеобразные «очереди», координируя свои действия с другими представителями своего вида. Об этом открытии и том, что оно означает говорится палеонтологами 18 октября в статье в научном журнале Scientific Reports.

«Отпечатки этих трилобитов показывают, что коллективные формы поведения появились среди членистоногих неожиданно рано, еще в начале палеозойской эры», — говорится в публикации.

Также в ней отмечается, что, вероятнее всего, данная способность помогала этим незрячим существам вида Ampyx priscus либо быстрее достигать мест нерестилища, либо выживать в опасных условиях среды обитания, для избегания штормов или источников токсинов.

Жан Ваннье из Лионского университета (Франция) и его коллеги проводили раскопки на территории современного Марокко, где залегают породы, сформированные в начале ордовикского периода, примерно 480 млн лет назад. В это время планета только начала восстанавливаться после первого крупного вымирания многоклеточной жизни, случившееся в конце предыдущей, кембрийской эпохи. Приблизительно в этот же период началась так называемая Великая ордовикская радиация, когда видовое разнообразие морских беспозвоночных резко выросло, а устройство их тела заметно усложнилось.

Как предполагает Жан Ваннье, открытая им способность к коллективному поведению, является одним из проявлений этого процесса сверхбыстрой эволюции животных. Отпечатки членистоногих существа были разбросаны в пласте, где их обнаружили, не случайным образом, а в небольших группах, похожих по форме на прямые или кривые линии. Другими словами, трилобиты выстраивались в своеобразные «очереди», в которых передвигались «гуськом» друг за другом.

Отметим, многие виды земных животных выработали сложные стратегии коллективного поведения за миллионы лет эволюции, которые они могут изменять на ходу в зависимости от текущей ситуации.