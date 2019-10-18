Барнаул, , 10:47 — REGNUM В Алтайском крае придумали «Волшебный фонарь» для коррекции поведения гиперактивных детей. Эта совместная разработка воспитанников Центра молодежного инновационного творчества «Эврика» Алтайского государственного университета (АлтГУ) и студентов опорного вуза Алтайского края уже получила высокую оценку психологов, сообщает пресс-служба АлтГУ.

«Волшебный фонарь» для коррекции поведения гиперактивных детей — разработка молодых алтайских исследователей Пресс-служба АлтГУ

Как пояснила директор центра молодежного инновационного творчества «Эврика» АлтГУ Ирина Томилова, «волшебный фонарь» — это два сухих электрода, закрепленных на голове испытуемого, которые регистрируют электрическую активность мозга человека, преимущественно альфа-ритмы. В свою очередь аналогоцифровой преобразователь, встроенный в фонарь, с помощью преобразования Фурье, выделяет определённые частоты и зажигает светодиоды заданного цвета. По её словам, данное устройство помогает гиперактивному ребенку научиться контролировать себя, свое поведение и концентрировать внимание, что поспособствует в будущем его успешной адаптации в школе.

Высокую оценку разработке дала доцент кафедры общей и прикладной психологии факультета психологии и педагогики АлтГУ, кандидат психологических наук Яна Смирнова. По её словам, подобные устройства уже существуют на Западе и в Японии, где используют технологию обратной связи для развития контроля внимания и коммуникативных навыков дошкольников. Также учёный отметила, что это очень перспективный проект с точки зрения его коррекционных возможностей для реальной практической помощи детям.

Напомним, школьно-студенческий проект разработан в рамках программы «Кадры будущего для регионов».

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