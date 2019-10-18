Новосибирск, , 09:23 — REGNUM Учёные новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН повторно обработали данные сейсморазведки Карского и Баренцева морей, обнаружив в них признаки образования углеводородов. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба института.

Речь идёт о «трубках взрыва» и покмарках, наличие которых на дне арктических морей указывает на наличие в недрах больших запасов углеводородов. «Трубка взрыва» — это трубообразный вулканический канал, возникающий в результате однократного прорыва газов, а покмарк — кратер на морском дне, образованный флюидами (газом и жидкостями), извергающимися и протекающими через отложения.

На шельфе арктического региона России сосредоточены обширные извлекаемые ресурсы углеводородов — по оценкам ученых ИНГГ СО РАН, там находится около 80 млрд тонн условного топлива. Среди арктических территорий России и других стран самыми богатыми углеводородами являются именно акватории Карского и Баренцева морей.

Отмчечается, что полученные данные позволят сотрудникам института правильно оценить геологические риски, создать поисковую концепцию и разработать возможные сценарии дальнейшей геологоразведки.

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