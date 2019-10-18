Томск, , 08:16 — REGNUM Эксперименты с биотопливными эмульсиями, проведённые в Университете города Нант (Франция), позволили учёным Томского политехнического университета определить режимы, при которых достигается максимальная площадь поверхности испарения и выгорания топлива. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба вуза.

Таким образом, объясняют учёные, установлены условия, при которых можно существенно увеличить скорости тепловыделения при горении топлива, и, соответственно, мощность топливных установок.

«Капли топлива измельчаются при микровзрыве и образуется облако мелких капель. Размеры последних в несколько раз, а иногда и на порядок (в зависимости от вязкости, плотности и поверхностного натяжения топлива) ниже, чем у исходных капель. И мы определили режимы, при которых образуется аэрозольное облако с минимальными размерами капель — соответственно, с максимальной площадью поверхности жидкости. Такой подход позволяет увеличить мощность установки, в которой сжигается топливо. Основные приложения: энергетика и автомобильные двигатели», — сказал руководитель эксперимента от Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ профессор Павел Стрижак.

Добавим, научный коллектив из двух университетов подготовил и направил заявку на грантовый конкурс, который совместно проводят Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный центр научных исследований Франции, на поддержку совместной научной работы.

Читайте также: Томские ученые предложили заменить палладий на цинк в органическом синтезе

Читайте ранее в этом сюжете: Российские учёные разрабатывают «топливо будущего» для Арктики