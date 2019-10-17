Бишкек, , 20:54 — REGNUM Два вуза Киргизии смогли попасть в рейтинг университетов «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия». Американский университет в Центральной Азии занял 163-е место, а Киргизско-турецкий университет «Манас» — 190-е.

Всего в рейтинг вошли 350 вузов из 28 стран.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли три российских вуза Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

Также в десятку лучших вошли Тартуский университет (Эстония), Карлов университет (Чехия), Ягеллонский университет (Польша), Варшавский университет (Польша), Томский государственный университет (Россия), Чешский технический университет в Праге (Чехия) и Масариков университет (Чехия).