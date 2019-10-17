, 15:45 — REGNUM В центре Петербурга специалисты Института истории материальной культуры РАН завершают раскопки на пересечении набережной Фонтанки и Вознесенского проспекта, где под комплексом зданий Государственного архитектурно-строительного университета обнаружился старинный рынок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Институте.

Речь идет об остатках Владимирского пассажа бывшего Ново-Александровского рынка, построенного в 1865 — 1868 годах по проекту Александра Бруни на месте бывших Казенных винных складов и разобранного в 1932 году. Археологические раскопки планируется полностью завершить к концу октября. Рынок обнаружили, когда проводили разведку, так как ГАСУ собирается строить там новый учебно-спортивный комплекс. Находку поставили на охрану как объект археологического наследия. Площадь исследований составляет 800 кв. метров.

«Объект представлен остатками фундамента, фасадных и внутренних стен подвальных помещений, фрагментарно сохранившимися полами на известковом растворе с деревянными настилами, а также опорами разрушенных сводчатых перекрытий. Археологический материал в большей части представлен строительной керамикой — клеймеными красноглиняными кирпичами, печными изразцами и плиткой. Также собрана коллекция предметов быта и внутреннего убранства исследуемых помещений. Общее количество находок невелико, поскольку рынок, существовавший со второй половины XIX века, был разобран в 1932 году», — объяснил научный сотрудник ИММК РАН Максим Глухов.

В конце XIX века Ново-Александровский рынок занимал целый квартал в Спасской части города, здесь существовали торговые строения и так называемый «толкучий рынок», или толкучка, где шла торговля с рук. Торговцы продавали на этом рынке в числе прочих товаров одежду, старую мебель, антиквариат, здесь же были лавки букинистов. В здании было два пассажа — Большой и Владимирский, внутри располагалась часовня.