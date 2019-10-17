Новосибирск, , 14:13 — REGNUM В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск) разработали и изготовили кремниевый детектор для синхротронной станции «Плазма» на накопителе ВЭПП-4. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба института.

Благодаря разработанному детектору учёные добились улучшения разрешения получаемого изображения в пять раз.

Станция «Плазма» позволяет исследовать структурные изменения материалов после воздействия на них импульсных тепловых нагрузок. Она получила такое название, поскольку под импульсными нагрузками понимается воздействие потоков плазмы на материал первой стенки термоядерного реактора ИТЭР, запуск которого намечен на 2025 год.

Для более качественного исследования плазменного воздействия на материалы учёные также планируют создать специальную экспериментальную станцию в рамках первой очереди ЦКП «СКИФ».

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