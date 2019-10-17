Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Солнечные батарейки на основе органических полимеров разрабатывают специалисты Института химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН (Новосибирск), сообщает 17 октября издание «Наука в Сибири».

«Преимущества органической электроники — это прежде всего свойства новых устройств: они становятся легкими, пластичными, прозрачными, тонкими и при этом энергоэффективными», — пояснил научный сотрудник лаборатории химии и физики свободных радикалов ИХКГ СО РАН кандидат химических наук Денис Баранов.

По его словам, главным достоинством новых батареек будет простая технология производства. Например, солнечные органические батарейки можно изготавливать при помощи 3D-принтера, при этом они могут стать частью одежды или головных уборов человека.

Отмечается, что учёные синтезируют наиболее оптимальный органический полупроводник, очищают, наносят его раствор на подложку, а затем добавляют электрод. Готовую батарейку помещают под свет и изучают её характеристики. Сейчас эта технология разработана только на фундаментальном уровне. В будущем исследователи планируют освоить практический выпуск батареек.

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