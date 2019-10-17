Владивосток, , 10:30 — REGNUM Во Владивосток из 7-й российско-китайской океанологической экспедиции вернулось научно-исследовательское судно «Академик Лаврентьев», которое больше месяца работало в акватории Охотского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Учёные из России и Китая провели ряд исследований донных осадков в Курильской котловине. В ходе экспедиции в осадках восточного склона острова Сахалин в Охотском море обнаружена серия прослоев вулканического пепла. Полученные образцы помогут учёным восстановить историю катастрофических извержений Курильской островной дуги в прошлом, а также прогнозировать крупные вулканические извержения.

Национальным проектом «Наука» предусмотрены морские экспедиции. Всего научно-исследовательским флотом Минобрнауки будет выполнено 238 экспедиций. Из 30 запланированных на 2019 год экспедиций 22 уже выполнено. В экспедициях участвуют молодые учёные и специалисты, привлекаются к исследованиям студенты различных специальностей. По этому направлению Россия сегодня находится на ведущих позициях в мире. Важной целью является привлечение молодых ученых к исследованию Мирового океана. В данной экспедиции принимают участие опытные учёные, а также аспиранты и молодые учёные, не достигшие возраста 39 лет. По полученным данным планируются не менее 30 статей в журналах WoS и Scopus.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки Михаил Котюков в Госдуме рассказал депутатам о ходе реализации национального проекта «Наука».