Владивосток, , 10:26 — REGNUM Научно-исследовательское судно «Академик М. А. Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции по изучению климата и океана, сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ .

По мнению исследователей, полученные в ходе экспедиции результаты имеют важное прикладное значение для оценки нефтегазовых ресурсов региона, а также позволяют спрогнозировать предстоящие климатические изменения.

Программа исследования мирового океана является частью национального проекта «Наука» и предусматривает морские экспедиции. В них принимают участие опытные ученые, молодые исследователи и аспиранты, а также студенты из российских вузов.

Седьмая российско-китайская океанологическая экспедиция научно-исследовательского судна «Академик М. А. Лаврентьев» по изучению океана и климата началась в начале сентября 2019 года. В район изучения вошли Японское, Охотское, Берингово моря и северо-западная часть Тихого океана.

Экспедиция стала продолжением совместных российско-китайских океанологических исследований. В работах приняли участие ученые и аспиранты Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. С китайской стороны в рейсе были задействованы десять ученых Первого Института Океанографии и Управления по изучению Южно-Китайского моря Министерства Природных ресурсов КНР.

Около половины участников экспедиции «Академика Лаврентьева» — молодые ученые и аспиранты. Во время экспедиции для них были прочитаны курсы лекций и проведено обучение классическим и современным методам забортных и лабораторных исследований. Таким образом на научно-исследовательском флоте Минобрнауки России реализуется принцип «обучение через исследование».

Как отмечают участники экспедиции, полученные в ходе исследований результаты будут иметь важное прикладное значение для оценки нефтегазовых ресурсов, а также для прогнозирования будущих климатических изменений, необходимых для развития региона.

В ходе экспедиции была проведена высокоразрешающая палеореконструкция изменения условий морей дальневосточного региона в прошлом на основе новейших методов исследований.

Директор Тихоокеанского океанологического института Вячеслав Лобанов сообщил, что по результатам экспедиции будет пополнена коллекция проб морских донных отложений и расширена база данных по ключевым этапам хронологии природных процессов изучаемого региона. Также будут получены новые уникальные данные о трансформации водных масс в ходе климатических перестроек и изменении активности восточноазиатского муссона, биопродуктивности северного шельфа Охотского моря, вулканической активности дальневосточного региона и ее воздействии на климат.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков отметил: «В рамках национального проекта «Наука» большое внимание уделяется развитию инфраструктуры исследований, в том числе развитию российской базы научно-исследовательского флота. Сегодня она — одна из самых передовых в мире, в ближайшие годы будут заложены еще два новых судна. Последние такие корабли российская наука получала на рубеже 1970−1980-х годов. Планируем, что они будут созданы на российских верфях», — добавил Михаил Котюков.

Также Министр отметил, что в рамках национально проекта «Наука» предусматривается модернизация пяти существующих научно-исследовательских судов, включающая обновление приборной базы современными океанологическими измерительными средствами по всем направлениям морских исследований. Это позволит создать техническую основу для практической реализации положений Морской доктрины Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Президентом Российской Федерации.

До 2024 года российский научно-исследовательский флот должен будет выполнить 238 научных экспедиций.

На 2019 год Минобрнауки России запланировано проведение более 30 морских экспедиций в арктических, дальневосточных, Черном и Азовском морях, 26 из которых уже завершены. В экспедициях задействовано 8 научно-исследовательских судов неограниченного района плавания и 6 судов, работающих в прибрежной зоне.

Все экспедиции научно-исследовательского флота носят комплексный характер, в них участвует более 600 исследователей, в том числе студенты и аспиранты из 37 научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, 9-ти высших учебных заведений, включая МГУ, СПбГУ, ДВФУ, научных организаций Росгидромета, Росрыболовства, НИЦ «Курчатовский институт», Крыловского государственного научного центра, представители 16 зарубежных научных и образовательных организаций из Швеции, США, Аргентины, Польши, Германии, Вьетнама, Южной Кореи, Китая.

Выполненные в рамках седьмой российско-китайской научной экспедиции «Академика М. А. Лаврентьева» исследования позволят получить новые результаты прорывного характера, что даст возможность усилить лидирующую роль российских ученых в исследованиях Тихоокеанского региона. По полученным данным в последующие два года будут подготовлены не менее 30 статей в журналах WoS и Scopus.