Москва, , 09:39 — REGNUM Стала известна новая дата запуска к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Его планируют запустить с космодрома Байконур 15 января 2020 года, передает 17 октября ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Собеседник также рассказал агентству, что в настоящее время решается вопрос об отправке модуля на космодром в Казахстане.

Напомним, модуль «Наука» должен стать 17-м по счету элементом на МКС. В нем расположена каюта для третьего члена российского экипажа, санузел и научное оборудование. Также аппаратура нового элемента космической станции способна вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины.

Стоит отметить, что данный модуль ждут на МКС уже давно. Первый срок запуска «Науки» был назначен в 2007 году. С тех пор он неоднократно сдвигался из-за выявленных при испытаниях проблем.